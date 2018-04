Sängerwerbung hat bisher kaum Erfolg

Der Gesang- und Musikverein Stimpfach, der aus Sängerbund, Spekta-Chor-lär und Musikkapelle besteht, hat viele erfolgreiche Auftritte absolviert. Daran ist bei der Hauptversammlung erinnert worden.

Abteilungsleiter Otto Erhardt informierte über den Sängerbund mit 22 Sängern, die sich zu 32 Proben getroffen hatten. Leider habe eine intensive Sängerwerbung nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Das bedauerte auch Chorleiter Hans Bolsinger, der darum bat, in den Bemühungen um neue Sänger nicht nachzulassen.

Abteilungsleiterin Silvia Abendschein (Spekta-Chor-lär) hob das Nachmittagskonzert zum 15-jährigen Bestehen des Chors hervor, bei dem Dirigentin Maria Wire versucht hatte, das reichhaltige Liedgut in bestimmte Bereiche zusammenzufassen, was vom Publikum mit viel Applaus honoriert worden war. Mit zwei Neuzugängen singen derzeit 24 Frauen und sieben Männer im Chor. Für das Programm des Jubiläumskonzerts habe sie ein Lied in Fantasiesprache zusammengestellt, erklärte Chorleiterin Maria Wire.

Laut Ehrenabteilungsleiter Hubert Fredrich besteht die Musikkapelle aus 42 Musikerinnen und Musikern sowie 30 lernwilligen Schülerinnen und Schülern, die von Sandra Erhardt, Eva Schulz, Johanna Abendschein, Joris Saur und Josef Saur junior ausgebildet werden. Es gab 46 Musikproben.

Musik-Jugendleiter Oliver Boppel sprach von 36 Übungsabenden und etwa 25 Musikerinnen und Musikern zwischen 12 und 25 Jahren, die ihr Können ebenso wie die 28 Guggenmusiker unter Leitung von Rainer Frank in Stimpfach und Umgebung mehrmals zeigen konnten.

Die Dirigenten Josef Saur (Musikkapelle) und Simon Kraus (Jugendkapelle) forderten die Aktiven auf, die Musikproben eifrig zu besuchen.

Erich Feuchter vom Chorverband Hohenloher Gau zeichnete den Sänger Josef Kurz für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft aus. Weitere Ehrungen durch den Verein folgten (siehe Kasten).

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Gebhard Schips; zweiter Vorsitzender: Hubert Erhardt; Kassiererinnen: Gerda Schlegel (Gesang), Sybille Tischler (Musik); Abteilungsleiter: Otto Erhardt (Gesang), Silvia Abendschein (Spekta-Chor-lär), Hubert Fredrich (Musik); Jugendleiter: Oliver Boppel; Schriftführer: Otto Schmidt (Gesang) und Alexandra Frank/Andreas Ziegler (Musik).

Ausschussmitglieder sind Josef Merz, Josef Ottenwälder, Hans Sommer, Thomas Konle, Johanna Abendschein, Felix Morasch, Jennifer Pfitzer, Andreas Frank, Martin Ebert, Patricia Erhardt; Kassenprüfer: Uta Hegemann und Thomas Fredrich; Protokollführung: Barbara Meißner.

Die Chorleiter und Dirigenten wurden in ihren Ämtern bestätigt.