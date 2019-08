Reise zurück ins Wirtschaftswunder

Zwar nicht an einem Sonntag, aber am Donnerstag, 3. Oktober, um 17 Uhr sind Conny und die Sonntagsfahrer mit ihrem Programm „Souvenirs, Souvenirs“ zu gast im Automobil-Forum Hangar (Im Fliegerhorst 2) in Crailsheim zu Gast. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, machen Conny und die Sonntagsfahrer halt im Hangar in Crailsheim. Nach dem erfolgreichen Debütprogramm „Komm ein bisschen mit...“ geht die Geschichte mit dem neuen Stück „Souvenirs, Souvenirs“ nun weiter. In einer Musikrevue voller Nostalgie geht es an diesem Abend zurück in die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. Petticoat, Nierentisch, Reiselust, im Fernsehen alles nur schwarz-weiß und im Radio nur deutsche Schlager.

Conny und die Sonntagsfahrer entführen sie mit dem Musiktheater „Souvenirs, Souvenirs“ auf amüsante, unterhaltsame und kurzweilige Art und Weise zurück in diese Zeit: Schlager von Peter Alexander, Caterina Valente, Conny Froboess, Bill Ramsey und vielen anderen, eingebunden in eine tolle Geschichte.

Diesmal arbeiten Conny und die Sonntagsfahrer in einem Hotel. Dabei erleben sie viele lustige und spannende Abenteuer. Es geht um einen geheimnisvollen Baron, einen ominösen Koffer und natürlich auch wieder um sehr viel Liebe.

Hautnah dabei in Freddy Quinns „Café Oriental“

Das Publikum ist hautnah dabei, wenn Peter „täglich seine Sorgen zählt“ und Alexander mit „Marina“ in „das Traumboot der Liebe steigt“. Während Conny vom „heißen Sand" im „Paradiso“ träumt, ist Freddy schon längst im „Cafè Oriental“.

Die vierköpfige Musikgruppe mit Sängerin Andrea Graf, Rainer Heindl (Gitarre, Gesang), Thomas Stoiber (Akkordeon, Gesang) und Steffen Zünkeler (Kontrabass, Gesang) präsentiert die musikalischen Perlen und das beschwingte Lebensgefühl einer unvergesslichen Ära.

Mit „Souvenirs, Souvenirs“ begeistern Conny und die Sonntagsfahrer ihr Publikum quer durch alle Altersschichten – authentisch, voller Spielfreude und mit viel Liebe zum Original. Der Abend ist kein Konzert im klassischen Sinne, sondern Theater, Musical und Revue – und irgendwie alles zusammen.