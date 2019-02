Randenweiler: Hosta plant eine Erweiterung des Firmengeländes

Der Gemeinderat Stimpfach hat am Montag auf Antrag der Firma Hosta einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Der Schokoladenhersteller plant die Erweiterung seines Werksgeländes. Südlich davon soll eine neue Produktionshalle entstehen. „Ich begrüße es auf jeden Fall, wenn die Firma sich hier vergrößern will und Abteilungen von anderswo hierher verlegt“, sagte Stimpfachs Bürgermeister Matthias Strobel. Die Kosten des Bebauungsplanverfahrens trägt die Firma Hosta selbst. Strobel wies darauf hin, dass zwar bereits Anfang 90er Jahre ein Bebauungsplan für die betreffende Fläche aufgestellt worden sei, der dann aber nie zur Genehmigung kam, weil er zurückgezogen wurde. „Warum das so war, konnten weder wir, noch die Firma feststellen.“ Für den neuen Bebauungsplan gelte es jedenfalls aufs Tempo zu drücken, da für die benötigten Gutachten einiges an Zeit eingeplant werden müsse. Überschattet wurde die Gemeinderatssitzung vom Tod des Hosta-Geschäftsführers Hermann Eberhard Opferkuch. Zu der Frage, ob sich das womöglich auf die Erweiterungspläne des Unternehmens auswirkt, wollte sich am Dienstag von Firmenseite niemand äußern. Foto: afi