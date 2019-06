Randale im Eiscafé: Zuckerstreuer über den Kopf geleert

Unter mehreren Gästen ist es am Sonntag in einem Eiscafé zu einer Rangelei gekommen.

Zunächst wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann Gäste massiv belästigt und angepöbelt habe. Unter anderem hat der 26-Jährige einem älteren Ehepaar einen Zuckerstreuer über den Kopf geleert.

Während der Anfahrt der Streife wurde wiederum per Telefon mitgeteilt, dass die Situation eskalieren würde und deswegen ein weiterer Gast inzwischen den Störer geschlagen habe. Die Beamten konnten die Situation beruhigen und der Randalierer verließ mit seinem Bekannten das Eiscafe. Gegen 21.10 Uhr traf eine Polizeistreife die beiden Personen mit einem Auto fahrend an. Dabei stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrer einen Atemalkoholgehalt von über 1,8 Promille aufweisen konnte. Er wurde deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde einbehalten.