Psychisch Kranker bedroht Beamte mit Messer.

Die Polizei ist am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr zu einer aggressiven Person in Crailsheim gerufen worden. Der 27-jährige Mann mit psychischer Erkrankung konnte in seiner Wohnung von den Beamten angetroffen werden und zeigte sich auch gegenüber diesen äußerst aggressiv.

In der Folge beleidigte er die Polizisten mehrfach und bedrohte diese auch mit einem Messer. Die Person im psychischen Ausnahmezustand konnte durch die Polizeibeamten überwältigt werden und wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.