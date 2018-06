Prunksitzungen in Stimpfach: Es gibt nocht Karten

Für die zwei Fasschingsprunksitzungen des Gesang- und Musikvereins Stimpfach am Samstag, 25. Februar, und am Montag, 27. Februar, in der Waldhalle gibt es noch Restkarten. Sie können entwerder an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Stimpfach erworben werden.

Die Gäste erwartet bei den Stimüfacher Prunksitzungen wieder ein umfangreiches Bühnenprogramm. Eine Liveband wird im weiteren Verlauf des Abends für Partystimmung sorgen. Beginn des Programms ist jeweils um 19.33 Uhr. (ij)