Ein 13-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 21 Uhr in der Stimpfacher Ortstraße einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Junge wollte Popcorn zubereiten, was ihm misslang. Das für die Zubereitung benötigte Öl erhitzte sich so stark, dass es sich entzündete und den im Haus befindlichen Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr Stimpfach rückte mit drei Fahrzeugen und 24 Mann aus. Zu einem Sachschaden kam es bei dem Vorfall nicht.