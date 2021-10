Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist die Polizei durch Zeugen darüber informiert worden, dass ein Mann an einem Zaun mit Blick zum Volksfestplatz stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der 53-jährige Mann versuchte zunächst mit seinem Fahrrad zu flüchten, konnte aber nach kurzer Zeit festgenommen werden. Er muss nun mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen.