Nackter Mann fasst sich an und schlägt auf Polizisten ein

Am Sonntagvormittag gegen 8.15 Uhr ist die Polizei zu einer Person im Ölmühleweg in Crailsheim gerufen worden. Der Mann hatte sich nackt auf ein dortiges Fahrzeug gesetzt und dieses beschädigt.

Beim Eintreffen der Polizei beleidigte er die Beamten und fasste sich mehrfach an sein Geschlechtsteil. Weiter schlug er unvermindert auf den Kopf eines Beamten und verletzte diesen leicht. Der 34-jährige Mann konnte in der Folge trotz Widerstands festgenommen werden und wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.