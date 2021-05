Nach Großbrand in Crailsheim: Stadt ordnet Teilabriß an

Nach dem Großbrand auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Crailsheim, ist jetzt der teilweise Abriß des denkmalgeschützten Gebäudes angeordnetet worden. Darüber hat die Stadt Crailsheim in einer Pressemitteilung informiert.

Wie es in dieser Mitteilung heißt, musste die Feuerwehr unmittelbar nach Beendigung der Löscharbeiten am frühen Donnerstagmorgen um 2.23 Uhr erneut zum Brandort in die Burgbergstraße ausrücken. Anwohner hatten wieder eine Rauchentwicklung bemerkt. Direkt zum Nachbarhaus war der 56 Meter lange Dachstuhl des Gebäudes abermals in Brand geraten.

Um alle Glutnester effektiv löschen zu können und eine weitere Ausbreitung auf die Hausnummer 36 zu verhindern, wurde deshalb am Donnerstagvormittag nach Rücksprache mit der ermittelnden Kriminalpolizei verfügt, dass das komplette Dachgeschoss abgebrochen werden soll. Hierzu wurde kurzfristig eine Abbruchfirma beauftragt. Diese Arbeiten sind mittlerweile weitgehend abgeschlossen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Crailsheim waren auch am Mittag immer noch dabei, immer wieder aufkeimende Flammen zu löschen. Damit beläuft sich die Gesamteinsatzzeit mittlerweile auf fast 33 Stunden, die von den überwiegend ehrenamtlichen Kräften geleistet wurden.

Wie die Stadtwerke mitteilten, wurden beim Löschen bis Mittwochmittag alleine 600 000 Liter Wasser auf die Flammen gepumpt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht am Fuß.

Da die Gefahr bestand, dass das Feuer heute Nacht auf die Hausnummern 35 und 36 übergreifen könnte, wurden die 26 Bewohnerinnen und Bewohner aus den Wohnungen evakuiert. Ein Teil von ihnen musste bereits in der vorangegangenen Nacht die Räumlichkeiten verlassen. Zehn kamen bei Freunden unter, 13 wurden in Notunterkünfte der Stadt vorübergehend untergebracht. Drei Personen waren nicht anwesend und halten sich aktuell vermutlich nicht in Crailsheim auf.

Nachkontrollen haben gezeigt, dass durch das Feuer und das Löschwasser in der Burgbergstraße 39 sämtliche Geschosse massiv in Mitleidenschaft gezogen wurden. Statiker prüfen derzeit, inwiefern das Gesamtgebäude einsturzgefährdet ist. Auch im Anwesen 36 sind größere Mengen an Löschwasser eingetreten und haben den Wohnraum schwer beschädigt.

Wie berichtet, war die Hausnummer 39 seit Ostern 2020 komplett für fast zwei Millionen Euro saniert worden. Eine Endabnahme hatte vergangene Woche stattgefunden. Insgesamt waren hier nach der Generalsanierung 16 Wohnungen entstanden. Die Dachgeschosswohnungen sollten erst dann ihrer Bestimmung zugeführt werden, wenn die Sanierung der Dachgeschosse der Burgbergstraße 35/36 abgeschlossen ist, da diese als gesetzlich vorgeschriebener Rettungsweg vorgesehen waren. Die Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss hätten als zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Familien zur Verfügung gestanden. Bislang hatte jedoch noch keinerlei Belegung stattgefunden. In welcher Form die geplante Sanierung der verbliebenen Gebäude nun fortgeführt werden kann, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar.

Zur Brandursache können weiterhin keine Auskünfte getätigt werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Foto: Stadtverwaltung Crailsheim