Nach Corona-Zwangspause: Merlins eröffnen Basketball-Finalturnier in München

Nachdem die bayerische Staatsregierung das Konzept für das Finalturnier der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) abgesegnet hat, steht der detaillierte Spielplan fest. Die HAKRO Merlins Crailsheim eröffnen am Samstag, 6. Juni um 16.30 Uhr das Turnier gegen die BG Göttingen.

Anschließend geht es im Zwei-Tage-Rhythmus weiter. Die Meisterschaft der BBL-Saison 2019/20 wird vom 6. bis 28. Juni im Münchner Audi Dome ausgespielt. Die Gruppenphase wird am ersten Juniwochenende mit dem Spiel der HAKRO Merlins gegen Göttingen eröffnet und am Montag, 15. Juni beendet. Es folgt das Platzierungsspiel um Platz 9 einen Tag später. Anschließend kommt es zu den Viertelfinalbegegnungen. Die Crailsheimer haben zu Beginn des Turniers jeden zweiten Tag ein Spiel. Anschließend folgen mehrere Tage Pause, bis es dann entweder in das erste Platzierungsspiel oder in die Viertelfinals geht.

Die Spiele: 1. Spieltag Samstag 6. Juni 2020, 16.30 Uhr, BG Göttingen - HAKRO Merlins Crailsheim, 2. Spieltag Montag 8. Juni 2020, 16.30 Uhr, HAKRO Merlins Crailsheim - FC Bayern München Basketball, 3. Spieltag Mittwoch 10. Juni 2020, 20.30 Uhr, ratiopharm ulm - HAKRO Merlins Crailsheim, 4. Spieltag Freitag 12. Juni 2020, 20.30 Uhr, HAKRO Merlins Crailsheim - EWE Baskets Oldenburg.