Mit Drogen und Waffen im Auto

Am Donnerstag gegen 12 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Crailsheim einen Toyota einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dazu wurde das Fahrzeug an einem Parkplatz an der L2218 bei Maulach angehalten. Bei der Kontrolle ergaben sich der Verdacht, wonach der 34-jährige Fahrer unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Ein erster Schnelltest erhärtete diesen Verdacht. Bei der Durchsuchung wurde neben einem Behältnis mit vermeintlichem Amphetamin auch verschiedene verbotene Gegenstände entdeckt, darunter Messer und ein Schlagstock. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Neben den Konsequenzen bezüglich seiner Fahrerlaubnis kommen auf den Mann auch noch Strafanzeigen wegen der verbotenen Gegenstände zu.