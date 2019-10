Mehrfamilienhaus brennt – mindestens 150 000 Euro Schaden

In der Nacht zum Freitag hat in der Forststraße in Frankenhardt ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Dabei entstand nach ersten Angaben ein Schaden von rund 150 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer wurde der Rettungsleitstelle gegen 2.10 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle anwesenden Bewohner das Gebäude verlassen. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Frankenhardt und Crailsheim, die mit 56 Wehrleuten und sieben Fahrzeugen vor Ort waren, gegen 6 Uhr erfolgreich gelöscht werden.

Nach ersten Einschätzungen brach das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bad des zweiten Obergeschosses aus. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar.Eine Gefahr für umliegende Wohnhäuser bestand zu keinem Zeitpunkt. Außer der Polizei waren auch noch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, einem Notarztwagen sowie ein Fahrzeug der Sondereinsatzgruppe vor Ort.