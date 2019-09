Matratze gerät in Brand – Hinweise deuten auf Brandstiftung hin

In einem Haus in der Burgbergstraße in Crailsheim ist ein Feuer ausgebrochen. In dem städtischen Gebäude sind laut Polizeibericht zum Teil Asylbewerber untergebracht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Womöglich war es Brandstiftung.

In dem Gebäude habe laut Bericht am Samstagabend eine Matratze gebrannt. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Diese konnte den Brand zügig löschen. Aufgrund der Hitze und der Rauchentwicklung sei ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden.

Brandursache noch unklar

Bewohner seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, so die Polizei. Vorsorglich aber seien sie auf andere städtische Unterkünfte verteilt worden. Die Brandursache stehe noch nicht fest. Hinweise würden auf fahrlässige Brandstiftung hindeuten. Die Ermittlungen dauern an.