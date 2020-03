Mann will Drogen an Jugendlichen verkaufen und randaliert

Die Polizei hat am Montag in Crailsheim einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Kurz nach 14 Uhr wollte der 26 Jahre alter Mann einem 14-jährigen Jugendlichen am Marktplatz Drogen in Form eines Joints verkaufen. Der Jugendliche lehnte ab und entfernte sich in Richtung des ZOB, wohin ihm der Mann folgte.

Dort rauchte der Mann den Joint selbst. Daraufhin wurde er laut Polizei offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung und unter dem Einfluss der Drogen aggressiv und begann zu randalieren. Unter anderem warf der Mann eine Flasche gegen ein Wartehäuschen am ZOB. Dann setzte er sein aggressives Verhalten auf dem Weg in die Innenstadt fort.

Als Beamte ihn in der Wilhelmstraße antrafen und ins Revier mitnahmen hielt diese Verhaltensweise an. Dort wurde der Mann bis zum Abend auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Ihm droht nun ein Strafverfahren.