Männer sind in Waschanlage eingesperrt.

Eine Taxifahrerin hat am Sonntag um kurz vor 0.20 Uhr bemerkt, dass zwei Männer mitsamt ihrem Fahrzeug in einer Waschstraße in der Sulzbrunnenstraße eingesperrt waren. Nachdem der Eigentümer der Waschstraße verständigt wurde, stellte sich heraus, dass die beiden Männer ihr Auto zu später Stunden noch waschen wollten.Dabei schloss sich automatisch das Tor und konnte nicht wieder geöffnet werden. Zumindest hatten die Eingeschlossenen wohl genügend Zeit, das Auto blitzeblank zu waschen.