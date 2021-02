Laster überfährt junge Frau

Eine 24-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der 60-jährige Lkw-Fahrer war auf der Goldbacher Straße unterwegs. Beim Einbiegen nach rechts in die Feuerseestraße übersah er die junge Fußgängerin. Nach dem Unfall wurde sie in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.