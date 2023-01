Kuhstall in Fichtenau brennt: Drei Rinder verenden

In der Nacht zu Neujahr gegen 23 Uhr ist ein Rinderstall eines landwirtschaftlichen Anwesens im Fichtenhof aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. In dem Stall befanden sich 57 Rinder und 15 Kälber. Der Brand wurde durch einen Nachbarn bemerkt, welcher die Polizei verständigte. Durch Anwohner und die eintreffende Feuerwehr konnten die meisten Rinder aus dem Stall befreit werden. Drei Rinder verendeten jedoch in den Flammen. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Fichtenau und Crailsheim konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt.