Köhnlein ehrt langjährige Mitarbeiter

Der Türenhersteller Köhnlein GmbH hat am Hauptsitz in Stimpfach 13 Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Zudem wurden Kollegen in den Ruhestand verabschiedet, berichtet das Unternehmen in einem Schreiben.

Familie Köhnlein gratulierte zum Betriebsjubiläum und dankte den Mitarbeitern für deren langjährige Treue, ihre Verbundenheit zum Unternehmen und die gute und zuverlässige Arbeit. Über viele Jahre hätten diese täglich ihr Know-How und ihre Erfahrung eingebracht und seien stets bereit, Neuzugängen ihr umfangreiches Wissen weiterzugeben, schreibt das Unternehmen weiter.

Von insgesamt 13 Jubilaren wurden fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Betriebszugehörigkeit von zehn Jahren geehrt, drei Mitarbeiter für 25 Jahre und zwei Mitarbeiter sogar für 40 Jahre. Zudem gingen drei langjährige Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand. Alle Jubilare erhielten einen Präsentkorb und ein Geldgeschenk.