Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Friedrich-Ebert-Straße einen in einem Hausflur abgestellten Kinderwagen in Brand gesteckt.

Der Kinderwagen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Gefahr für die Bewohner des Hauses bestand nicht. Die Feuerwehr Crailsheim war mit sieben Fahrzeugen und 41 Kräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Crailsheim sucht nach Zeugen unter Telefon 07951 / 480-0.