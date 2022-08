Kinder-Secondhand-Basar in Stimpfach

Der Elternbeirat und das Team des Kinderhauses St. Georg in Stimpfach laden am Sonntag, 25. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr zu einem Kinder-Secondhand-Basar im katholischen Gemeindehaus, Kurze Straße 1 in Stimpfach, ein. Angeboten wird „Alles rund ums Kind“. Darüber hinaus gibt es ein Kuchenbuffet. Der gesamte Erlös des Tisch- und Kuchenverkaufs kommt den Kindern des Kinderhauses St. Georg zugute.

Die Tischgebühr beträgt sechs Euro pro Tisch plus ein Kuchen. Eine Reservierung erfolgt erst nach vollständigem Zahlungseingang auf das Konto mit der IBAN: DE27 6006 9442 0073 0810 00. Weitere Informationen und die Tischreservierung unter Telefon 07967/701490.