Jugendliche treten und beleidigen

Mehrere Jugendliche haben ihre Zerstörungswut an einer Regenrinne ausgelassen und einen Mann beschimpft. Der 50-Jährige hatte die Jugendlichen am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr dabei beobachtet, wie sie auf einem Parkplatz hinter einem Discounter in der Haller Straße eine Regenrinne beschädigten, indem sie mit den Füßen darauf eintraten. Nachdem der Mann die Jugendlichen auf ihr Tun angesprochen hatte, flüchteten sie in Richtung Bahnhof.

Am Bahnhof verlor einer der Jugendlichen sein Handy. Der 50-Jährige, der den Jugendlichen gefolgt war, hob es auf. Daraufhin beleidigte der Handybesitzer ihn und forderte ihn zur Herausgabe des Handys auf. Die vier Jugendlichen im Alter von 13 bis 14 Jahren flüchteten anschließend. Die Polizei konnte sie nicht mehr ausfindig machen. Es handelte sich um drei Jungs und ein Mädchen. Das verlorene Smartphone ist jetzt in Händen der Beamten.