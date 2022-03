Haftbefehl nach Messerattacke

Am Dienstagnacht gegen 23.10 Uhr ist es in einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Crailsheim zu Streitigkeiten zwischen einem 32-jährigen Mann und dessen 26-jährigem Mitbewohner gekommen. Im Verlauf des Streits griff der Ältere der beiden zu einem Messer und verletzte den 26-Jährigen damit schwer. Der Verletzte konnte aus der Wohnung flüchten und wurde kurz darauf durch die Polizei angetroffen und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Im weiteren Verlauf nahm die Polizei den 32-jährigen mutmaßlichen Täter fest. Er wurde inzwischen einem Haftrichter beim Amtsgericht Crailsheim vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige, der ebenso wie der Geschädigte albanischer Staatsangehöriger ist, wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.