Gewalt gegen Einsatzkräfte: Politik muss handeln

Stimpfach (ij) - Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stimpfach sind langjährige und verdiente Mitglieder ausgezeichnet worden. Eine besondere Ehrung erhielt Jochen Merkle. Ihm wurde das Feuerwehrehrenkreuz in Bronze verliehen.

Stimpfachs Kommandant Dieter Bachmaier berichtete eingangs der Versammlung von 20 Einsätzen und Sicherheitswachen seiner Wehr. Weiter informierte er, dass der aktiven Abteilung aktuell 75 Kameradinnen und Kameraden angehören; die Jugendfeuerwehr zähle 15 Mitglieder, die Altersabteilung 39 und in der 2017 gegründeten Kindergruppe „Löschlöwen“ seien derzeit 20 Mädchen und Jungen mit viel Elan dabei.

Der Kommandant Bachmaier und Stimpfach Bürgermeister Matthias Strobel betonten in der Versammlung beide unisono, dass die Gründung der Kindergruppe ein wichtiger Punkt für die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehr sei.

Planungen für Magazinneubau

Des Weiteren hoffen beide in diesem Jahr auf eine zügige Fortführung der Planungen für den Magazinneubau in Stimpfach. Nachdem das Konzept mit zwei künftigen Magazinstandorten in der Gemeinde steht „müssen wir in Sachen Magazinneubau jetzt Gas geben“, sagte der Bürgermeister. Er wies darauf hin, dass die Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs HLF10 ein großer Haushaltsposten gewesen sei; dennoch werde die Gemeinde auch 2018 weiter in die Feuerwehr investieren, unter anderem in neue Helme und Einsatzjacken.

Stefanie May berichtete von den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, die 2017 ihr 25-jähriges Bestehen feiern konnte.

Kassenwartin Nadine Engelhardt zog erfreuliche Bilanz. Das Magazinfest im August des vergangenen Jahres habe für ein ordentliches Plus gesorgt. Die beiden Kassenprüfer Manfred Laun und Matthias Pilz bescheinigten ihr eine tadellose Kassenführung.

Es folgten Grußworte vom Kreisbrandmeister Werner Vogel und dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands, Alfred Fetzer, der sich über die zunehmende Verrohung in der Gesellschaft beklagte. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizeikräfte würden im Einsatz immer häufiger beleidigt und behindert. Auch die ungehemmte und oft entwürdigende Verbreitung von Bildern und Kommentaren über die sozialen Medien werde zunehmend zum Problem. „Hier herrscht dringender Handlungsbedarf von seiten der Politik, die für empfindliche Strafen sorgen muss“, postulierte Fetzer.

Gerhard Braun, der Obmann der Kreissenioren, freute sich zu sehen, dass die Stimpfacher Altersabteilung so aktiv ist. Nicht nur bei Veranstaltungen und Ausflügen sondern auch mit tatkräftiger Hilfe, etwa beim Magazinfest. Auch warb Braun für die Rettungsdosen, die nicht nur für ältere Menschen Sinn machen. Die Dose bietet Rettungskräften die Möglichkeit, schnell alle wichtigen Informationen zu erhalten.

Die geplante Beschlussfassung über die geänderte Satzung musste wegen eines vorab eingegangenen Änderungsantrags gestrichen werden. Es bestand keine Möglichkeit mehr, die Änderungen zu beraten und die Satzung erneut zur Einsicht auszulegen.