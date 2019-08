Frauen beleidigen und attackieren Rettungskräfte

Drei junge Frauen benahmen sich gegenüber Rettungskräften am Mittwoch so aggressiv, dass diese die Polizei zur Unterstützung anfordern mussten.

Rettungskräfte haben sich am Mittwoch kurz nach 23 Uhr in der Wilhelmstraße um eine augenscheinlich betrunkene junge Frau gekümmert. Diese war mit zwei weiteren jungen Frauen zuvor in der Ludwigstraße beziehungsweise Fronbergstraße aufgefallen. Da sich die drei jungen Frauen gegenüber den Rettungskräften aggressiv verhielten, forderten diese Unterstützung durch die Polizei an. Eine 18-jährige wurde gegenüber einem Rettungsdienstmitarbeiter offenbar bis zum Eintreffen der Polizeistreife handgreiflich. Eine 19-Jährige stach aus dem Trio besonders negativ heraus, da sie eine Rettungsdienstmitarbeiterin sowie eine Polizeibeamtin mit Kraftausdrücken belegte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 19-Jährige in die Obhut ihres Vaters übergeben. Die beiden anderen jungen Frauen machten sich ebenfalls von dannen. Die 19-Jährige hatte aber offenbar noch nicht genug. In der Grabenstraße kam es kurze Zeit später erneut zu einer Konfrontation mit der Polizeistreife, bei der die Beamten erneut lauthals beleidigt wurden. Die junge Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen.