Fahrt unter Medikamenteineinfluss: Senior streift geparktes Auto

Vermutlich weil er unter Medikamenteneinfluss stand, hat ein 81-jähriger Autofahrer am Montag in Crailsheim ein geparktes Fahrzeug gestreift. Nachdem sich der Senior auffällig verhielt und sich weitere Verdachtsmomente auf Medikamenteneinfluss ergaben, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst. Der Senior war um 14.25 Uhr in Richtung Roßfelder Straße unterwegs, als er den geparkten Wagen streifte und danach erst verzögert anhielt. Nach einem Gespräch mit dem Fahrzeughalter setzte er sich erneut in sein Auto und fuhr weiter.

Kurze Zeit erschien er wieder an der Unfallstelle und hätte nach Zeugenaussagen beinahe erneut einen geparkten Wagen gestreift. Nach der Blutentnahme wurden die Fahrzeugschlüssel durch die Polizei beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Neben einer Strafanzeige und den weiteren Ermittlungen wird auch die Führerscheinstelle informiert.