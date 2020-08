Erst streiten sich Hunde, dann die Hundehalter

Am Sonntagnachmittag ist es in Crailsheim in der Straße Roter Buck zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 62- und einem 64-jährigen Mann gekommen.

Dabei schlug der ältere der beiden Männer mehrfach auf den jüngeren ein. Zuvor hatten sich die Hunde der beiden Männer schon in die Wolle bekommen. Sie konnten von dem 62-jährigen jedoch getrennt werden. Den 64-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.