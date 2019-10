Erneut brennt ein Kinderwagen in Crailsheim

Ein Zeuge hat am frühen Donnerstagmorgen einen brennenden Kinderwagen in Crailsheim entdeckt. Die Fälle häufen sich auffallend. Der Wagen stand in einer Gasse im Bereich des Finkenwegs, wie die Polizei mitteilt.

Hinweise auf einen Täter liegen laut Bericht nicht vor. Der rot-schwarze Buggy konnte zudem bislang noch keinem Besitzer zugeordnet werden.

Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 / 400 0 um Zeugenhinweise. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage mitteilt, hätten an acht Tagen bislang neun Kinderwagen gebrannt.

Ob es sich um eine Brandserie eines Täters handle, könne er hingegen nicht sagen. Bislang sei noch kein Täter ermittelt, so der Polizist.