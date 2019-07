Entlaufener Hund stellt sich neben duschenden Polizisten

Wie ist das denn passiert? Eine kuriose Geschichte hat ein Hund aus dem Tierheim in Crailsheim geschrieben.

Am Dienstag hatte das Tierheim dem Polizeirevier vor Ort gemeldet, dass ein kleiner brauner Hund entlaufen sei. Als am Mittwochmorgen einer der Beamten unter der Dusche im Keller des Reviers stand, spürte er plötzlich etwas Flauschiges an seinen Beinen.

Mit einem Handtuch bekleidet und dem Hund im Schlepptau kam der Beamte in die Wache und wollte von seinen Kollegen wissen, wem denn der braune Hund in der Dusche gehöre. Siehe da, es handelte sich tatsächlich um den entlaufenen Hund aus dem Tierheim, der mehrere Kilometer bis zum Polizeirevier zurückgelegt hatte. Der kleine Streuner hatte wohl seinen Ausflug beendet und wollte von der Polizei wieder nach Hause chauffiert werden.