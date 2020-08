Einbrecher wird von Zeugen gestört

Ein Zeuge hat am Montag gegen 2 Uhr in der Horaffenstraße in Crailsheim beobachtet, wie zwei unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Horaffenstraße einzudringen versuchten. Einer der Unbekannten konnte durch ein Fenster in das Gebäude gelangen. Der Zeuge verständigte die Polizei. Vermutlich bemerkten die zwei Einbrecher den Zeugen und gingen jedoch vor Eintreffen der Beamten flüchtig. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.