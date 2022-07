Duschen und Kochen: Einbrecher macht es sich im Haus gemütlich - während die Bewohner schlafen

Ein Einbrecher hat es sich in einem Wohnhaus im Stimpfacher Ortsteil Randenweiler in der Hauptstraße gemütlich gemacht. Der unbekannte Täter soll am Mittwochabend gegen 21 Uhr über ein Fenster ins Untergeschoss des Hauses eingestiegen sein. In dem Zimmer soll er sich zunächst einen Schlafplatz eingerichtet haben.

Wie die Polizei berichtet, habe der Einbrecher danach dort gegessen, geduscht und ging dann die Treppen hinauf ins Erdgeschoss. Dort sollen zwei der Bewohner geschlafen haben. Der Mann sei davon jedoch völlig unbeirrt gewesen, bediente sich am Kühlschrank und wollte sich eine Scheibe Leberkäse anbraten.

Die Bewohner wurden laut Bericht von den Geräuschen geweckt und ertappten den Mann in der Küche. Der Einbrecher soll daraufhin aus der Haustür in Richtung eines Discounters geflohen sein.

So sieht der Mann aus

Der Mann sei rund 1,75 Meter groß, circa 35 Jahre alt und habe helles Haar. Bei seiner Flucht soll er helle Kleidung getragen haben. Möglicherweise sei er bereits im Vorfeld in der Umgebung aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt könnte er einen schwarzen Hoodie sowie eine Tarnfleck-Hose getragen haben.

Die Polizei in Crailsheim bittet um Hinweise. Diese können unter der Telefonnummer 07951 / 480 0 abgegeben werden.