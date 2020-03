Der Landkreis Schwäbisch Hall hat zwei Drive-in-Testzentren eingerichtet. Das teilt die Landkreisverwaltung am Mittwoch mit. Die Tests auf eine Infizierung mit dem Coronavirus sollen demnach in Michelfeld und Crailsheim ab Donnerstag, 19. März, stattfinden.

Der Wunsch sei von der Kreisärzteschaft gekommen, wird Landrat Gerhard Bauer zitiert. Und weiter: „Die Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Schwäbisch Hall stoßen jetzt bei den Corona-Tests im Bereich der Praxen und bei Hausbesuchen an die Grenzen ihrer Kapazität.“

Die Zentren seien auf dem Gelände der Straßenmeisterei in Michelfeld sowie in einer Halle im Industriegebiet Flügelau in Crailsheim eingerichtet. Ab 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr seien sie in Betrieb.

Einwohner des Landkreises, die aufgrund ihrer Symptome befürchten am Coronavirus erkrankt zu sein, müssten sich aber nach wie vor zwingend telefonischen bei ihrem Hausarzt melden und sich von dort eine Überweisung an eines der beiden Drive-in-Testzentren sowie das für den Test erforderliche Röhrchen, beschriftet mit den Patientendaten, geben lassen.

Zudem müssten die Patienten ihren Ausweis vorzeigen. Nur dann wird der Abstrich an den zwei Corona-Testzentren gemacht.

Der Hausarzt werde die Überweisung nur bei einem begründeten Verdacht ausstellen, heißt es weiter. Das bedeutet: Menschen mit schweren Krankheitssymptomen der Atemwege und direktem Kontakt zu einem bestätigen Corona-Erkrankten innerhalb der letzten 14 Tage.

Dasselbe gelte für Menschen mit Krankheitssymptomen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben.