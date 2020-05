Diebe auf frischer Tat erwischt

Am hellichten Tag haben zwei Männer versucht, ein Fahrrad aus dem Hofraum einer Firma in der Emil-Rathenau-Straße zu stehlen. Ein Zeuge, der sie am Donnerstag kurz nach 12 Uhr beobachtet hatte, wagte es, die Diebe anzusprechen. Da flüchteten die beiden.

Der 35-jährige Zeuge verständigte die Polizei. Als eine Streife eintraf, fand sie die beiden Männer im Alter von 23 und 34 Jahren in der Ludwig-Erhard-Straße. Das entwendete Fahrrad hatten sie dort hinter Fahrzeugen versteckt. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Täter im Besitz von weiterem Diebesgut waren, welches einem Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft in der Hofwiesenstraße zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr zugeordnet werden konnte.