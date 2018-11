Ein 20-Jähriger ist in Crailsheim in ein Auto eingebrochen. Er räumte das Handschuhfach leer – und schlief ein. Die Schwester der Fahrzeughalterin fand den Mann im Auto sitzend am Donnerstagmorgen.

Der Mann habe unter deutlichen Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Dadurch, dass er eingeschlafen sei, habe er seinen Diebstahl nicht „vollenden“ können, so der Bericht weiter.