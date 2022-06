Der Mann mit dem berühmten Namen: Hakros haben neuen Assistant Coach

Der Finne Daniel Herbert wird in der kommenden Saison Assistant Coach beim Basketball-Bundesligisten Hakro Merlins in Crailsheim. Der Sohn und Assistent von Nationaltrainer Gordon Herbert arbeitete bereits in Frankfurt mit Cheftrainer Sebastian Gleim zusammen. Das berichtet der verein am Montag in einer Pressemitteilung.

Herbert studierte demnach Sport mit Fokus auf Coaching und Management in Finnland. Selbst Basketball spielte er in Frankfurt am Main für die Skyliners Juniors als auch für den Kooperationspartner Eintracht Frankfurt in der Regionalliga.

In der Saison 2017/18 war er erstmals im Rahmen eines mehrmonatigen Praktikums Teil des Trainerteams der Fraport Skyliners, bevor er in der Saison 2018/19 die Rolle des zweiten Assistant Coaches von Sebastian Gleim übernahm.

„Danny ist ein erfahrener junger Assistant Coach, mit dem ich bereits eine Saison in der BBL gearbeitet habe. Er hat internationale Erfahrung auf Vereinsebene, aber auch durch die Nationalmannschaft von Kanada und Deutschland. Er ist ein sehr positiver Typ der unsere Art und Weise wie wir Basketball leben sehr gut unterstützen wird“, wird Merlins Cheftrainer in der Mitteilung zitiert.

„Ich freue mich, ein Teil der Merlins-Familie zu werden. Sie haben sich in den letzten Jahren etabliert und eine tolle Organisation aufgebaut mit einer enormen Fangemeinde. Außerdem ist es auch eine Chance für mich, wieder mit Sebastian zu arbeiten“, so Daniel Herbert.

Der Finne folgt auf die Assistenztrainer Eric Detlev, der nach Tübingen wechselte sowie aufMarko Stankovic, der künftig in Bonn assistiert.