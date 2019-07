Crailsheimer lehnen neues Hallenbad in der Kernstadt ab

Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag haben die Crailsheimer den Neubau eines Hallenbades in der Kernstadt abgelehnt. 5601 Bürger stimmten mit „Nein“. 1928 votierten dagegen mit „Ja“. 27,8 Prozent der stimmberechtigten Bürger hatten an der Abstimmung teilgenommen.

Da die Gegner eines neuen Hallenbades in der Crailsheimer Kernstadt mit 20,6 Prozent das notwendige Quorum von 20 Prozent der stimmberechtigten Bürger erreicht haben, ist die Entscheidung nun bindend.