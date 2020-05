Crailsheimer Gemeinderatssitzung läuft im Autokino

Ob Vereine, Kulturschaffende und die Crailsheimer Bundesliga-Basketballer eine neue Heimat in einer potentiellen Stadthalle finden können, soll eine Studie klären, die am 29. Mai im Gemeinderat vorgestellt wird. Damit möglichst viele Bürger dieser Sitzung folgen können, wird die Debatte im Autokino auf dem Volksfestplatz übertragen. Sebstverständlich kostemlos.

Wie die Stadt Crailsheim in einer Pressemitteilung erklärt, polarisiert derzeit kaum ein Thema so sehr, wie die Frage des Baus einer möglichen Stadthalle. Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler habe in diesem Zusammenhang kürzlich von einer „epochalen Entscheidung“ gesprochen, die im Sommer dieses Jahres getroffen werden muss. Schon seit mehreren Jahrzehnten diskutiert der Crailsheimer Gemeinderat über die Umsetzbarkeit einer Veranstaltungsstätte im Herzen der Stadt. Eine von der Verwaltung in Auftrag gegebene Nutzungs- und Entwicklungsstudie soll nun endgültig klären, ob und in welcher Größe eine Stadthalle auf dem Volksfestplatz realisiert werden soll.

Je nach Umsetzung könnte sie dann nicht nur eine neue Heimat für viele Vereine und Kulturschaffende aus Crailsheim bieten. Auch die Bundesliga-Basketballer der Harko Merlins Crailsheim sind auf der Suche nach einer bundesligatauglichen Spielstätte und könnten hier einen Platz finden. Daher wurde ebenso dieser Aspekt in der Studie auf Realisierbarkeit geprüft.

Die Ergebnisse werden nun dem Gemeinderat in einer Sondersitzung am Freitag, 29. Mai in Ingersheim um 15 Uhr von den beauftragten Fachleuten vorgestellt. Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ist die Zahl der Zuschauerplätze begrenzt. Daher hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, die Sitzung kostenfrei und live in das Autokino auf dem Volksfestplatz übertragen zu lassen.