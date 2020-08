Crailsheimer Führungen zum „Europäischen Tag der Jüdischen Kultur“

Am kommenden Sonntag, 6. September, findet wieder der „Europäische Tag der Jüdischen Kultur“ statt. Trotz der Corona-Pandemie beteiligt sich auch die Stadt Crailsheim wieder mit zwei Führungen – wenn auch unter Einhaltung der bekannten Schutzvorschriften. Eine Anmeldung ist erforderlich. Am Vormittag findet ein Rundgang über den letzten authentischen Ort jüdischen Lebens in Crailsheim statt, den Jüdischen Friedhof (im Bild) . Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Friedhof in der Beuerlbacher Straße. Die jahrhundertlange wechselvolle Geschichte der Crailsheimer jüdischen Gemeinde ist dann am Nachmittag Thema des Rundgangs „Spuren jüdischen Lebens“. Die Führung startet um 14 Uhr am Marktplatz. Für beide Führungen wird ein Unkostenbeitrag von zwei Euro erhoben. Eine Voranmeldung beim Stadtarchiv Crailsheim, Telefon 07951 / 403-1290, ist für beide Führungen erforderlich und ab sofort möglich. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 30 begrenzt. Während des Rundgangs ist der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Foto : Stadt Crailsheim