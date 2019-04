Crailsheim vs. Ludwigsburg: Zauberer treffen auf Riesen

Am Samstagabend kämpfen zwei Teams der Basketball-Bundesliga um wichtige Punkte – allerdings mit verschiedenen Zielen vor Augen. Die HAKRO Merlins Crailsheim wollen nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gegen die Top-Teams der Liga, wieder Punkte gegen den drohenden Abstieg sammeln. Die MHP RIESEN Ludwigsburg dagegen stehen derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz und müssen ebenfalls zählbares aus der Arena Hohenlohe mitnehmen, um nicht den Anschluss im Play-Off-Rennen zu verlieren. Tip-Off in Ilshofen ist um 20.30 Uhr.

Die Zauberer dürften ein wenig erleichtert sein – die Serie gegen die Teams aus dem oberen Tabellendrittel ist nun beendet. Zwar konnten die Crailsheimer gegen ALBA Berlin, Brose Bamberg, ratiopharm ulm und FC Bayern München keine Punkte mitnehmen, aber die Leistungen geben Hoffnung auf noch kommende Siege in den restlichen fünf Partien.

Das Team von Head-Coach Tuomas Iisalo kämpfte noch am vergangenen Ostersonntag gegen den Titelverteidiger in der bayrischen Landeshauptstadt wacker, verlor jedoch letztendlich ohne die drei Stammkräfte Frank Turner, Ben Madgen und Joe Lawson mit 79:99. Am Samstag kommt nun ein Team nach Ilshofen, dass sich noch berechtigte Chancen auf eine Play-Off-Teilnahme ausrechnet.

Diese Ambitionen untermauerten die Ludwigsburger am Osterwochenende, wo sie vor heimischen Fans den Serienmeister des letzten Jahrzehnts Brose Bamberg mit 96:95 schlugen. Die Riesen haben derzeit 28 Punkte und nur zwei Zähler Rückstand auf die Play-Off-Plätze.

Statistik verspricht heißes Duell

„Ludwigsburg ist bekannt für ihre aggressive Verteidigung und ihr hohes Tempo. Außerdem haben sie eine Menge Firepower im Backcourt mit Spielern wie Crawford, Jones und Knight. Auf den Flügeln hat Ludwigsburg große Spieler, die durch Offensiv-Rebounds immer wieder Chancen für zweite Würfe kreieren“, sagt der finnische Merlins-Trainer.

Die Statistiken der laufenden Basketball Bundesliga-Saison versprechen ein heißes Duell. Die Ludwigsburger werfen im Schnitt mehr Punkte (84,5) als die Merlins (82,7) und greifen sich mehr Rebounds (36,9/31,5). Die Wurfquoten sowohl von der Freiwurflinie, aus dem Feld und von der Dreierlinie sind dagegen bei den Crailsheimern höher.

Eine Begegnung ging an Crailsheim

Zudem verteilen die Zauberer mit durchschnittlich 20,4 mehr Assists als die Mannschaft von Trainer John Patrick (17,7). Insgesamt trafen die beiden Teams sechsmal aufeinander.

Crailsheim konnte davon eine Begegnung für sich entscheiden, 2015 mit einem 89:81-Erfolg in der Arena Hohenlohe. Das Hinspiel der Saison 2018/2019 gewannen die Ludwigsburger im Dezember mit 82:70. „Im Hinspiel hatten wir deutliche Probleme mit unserem Wurf. Ich hoffe, dass das am Samstag nicht der Fall ist“, so Iisalo vor der wichtigen Begegnung.