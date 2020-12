Crailsheim überschreitet kritischen Inzidenzwert von 300

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat Crailsheim einen Inzidenzwert von 300 überschritten. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 304,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist die Stadt aktuell negativer Spitzenreiter im Landkreis Schwäbisch Hall, der am Donnerstag auf eine Inzidenz von 133,2 kommt.

Als Hauptursache werden laut einer Pressemitteilung der Stadt vor allem Corona-Ausbrüche in Senioren- und Pflegeeinrichtungen ausgemacht. Von 31 Neuinfektionen am Mittwoch sind ein Drittel in Altenheimen aufgetreten. In den vergangenen Tagen ging teilweise sogar die Hälfte aller positiven Testungen in Crailsheim auf Pflegeheime zurück. Allerdings ist zuletzt auch eine Zunahme an Neuinfektionen in Unternehmen sowie vor allem in Familien festzustellen.

Als einer der größten Arbeitgeber in der Stadt hat die Rathausspitze entschieden, für die Verwaltung vom 23. bis 31. Dezember Betriebsferien anzuordnen und danach eine weitere Woche überwiegend im Homeoffice zu arbeiten. „Wir können nur allen anderen Arbeitgebern in der Stadt dazu raten, diesem Vorbild zu folgen und damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Angehörige zu schützen“, sagt Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler.

Zum Schutz von Seniorinnen und Senioren appelliert die Stadtverwaltung zudem an die jüngeren Bürger auf Einkäufe des täglichen Bedarfs zwischen 8 und 12 Uhr zu verzichten. In diesem Zeitkorridor sollte es Menschen aus Risikogruppen ermöglicht werden, ohne größeres Gedränge einkaufen gehen zu können und damit unnötige Kontakte zu vermeiden.