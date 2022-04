Crailsheim: Essen brennt an und löste Feueralarm aus

Am Sonntagmorgen kurz nach 2 Uhr ist es in einer Wohnung in der Crailsheimer Burgbergstraße zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Grund hierfür war, dass die 56-jährige Bewohnerin Essen kochte, jedoch einschlief.

Das Essen fing Feuer und griff auf einen Tisch und einen Stuhl über. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Bewohnerin verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Crailsheim war mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle.