Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr hat ein 62-jähriger Lkw-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg befahren. Als er an der Anschlussstelle Crailsheim-Satteldorf von der Autobahn abfuhr und nach rechts auf die B290 in Richtung Crailsheim abbiegen wollte, brach seine Bordwand aus und Getränkekisten im Wert von etwa 10.000 Euro fielen auf die Straße. Die Fahrbahn musste während der Aufräumarbeiten gesperrt bleiben.