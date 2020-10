Betrunkener bespuckt und beleidigte Polizeibeamte.

Bei einer Kontrolle der Polizei hat sich ein 67-Jähriger völlig daneben benommen.

Am Samstag um 18.15 Uhr wurde die Polizei in Crailsheim darüber informiert, dass ein Autofahrer auf der Landesstraße von Ilshofen in Richtung Crailsheim in Schlangenlinien unterwegs sei und hier auch mehrfach den Gegenverkehr gefährdete habe.

In der Haller Straße traf eine Polizeistreife auf das Fahrzeug. Trotz Anhaltesignale und Blaulicht setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Erst unter Hinzuziehung einer zweiten Streife gelang es, das Fahrzeug zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren. Dieser reagierte extrem verlangsamt und stieg erst nach mehrfacher Aufforderung aus seinem Fahrzeug aus. Bereits beim Aussteigen musste sich der Mann an der Fahrertür festhalten und ging hierbei fast zu Boden.

Beim Versuch einen Atemalkoholtest zu machen, spuckte der 67-jährige Mann einem Polizeibeamten ins Gesicht. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Währenddessen wurden die eingesetzten Beamten fortlaufend durch den alkoholisierten Mann beleidigt.