Betrunkene wirft Flaschen aus Haus auf Auto

Eine betrunkene Frau hat am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr Flaschen aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Grabenstraße auf die Straße geworfen. Dabei traf eine Flasche ein vorbeifahrendes Auto. Die Flaschenwerferin konnte ermittelt werden. Sie räumte die Tat ein. Als Grund für ihr Verhalten nannte die Frau, dass sie aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens in der Grabenstraße genervt sei. Die Grabenstraße ist derzeit Teil einer Umleitungsstrecke, da in der Spitalstraße und Langestraße eine Baustelle ist. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von etwa zwei Promille. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf rund 1000 Euro geschätzt.