Betrunkene Frau greift Polizisten an

Drei deutlich betrunkene Personen haben sich in der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr von einem Taxi-Fahrer aus dem Innenstadtbereich nach Roßfeld fahren lassen. Am Zielort angekommen weigerten sie sich, die Fahrtkosten zu begleichen, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Beim Eintreffen der Ordnungshüter flüchtete eine männliche Person, die beiden Frauen im Alter von 26 und 20 Jahren wurden einer Personenkontrolle unterzogen. Als sie zum Streifenwagen gebracht wurden, trat die 26-Jährige mehrfach in Richtung der Beamten und traf einen Polizisten im Gesicht. Dieser blieb glücklicherweise unverletzt. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.