Betrunken: 20-Jährige tritt Polizistin in den Bauch

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr hat eine betrunkene 20-jährige Frau am Bahnhof in Eckartshausen aus bislang unbekanntem Grund zwei andere Frauen im Alter von 69 Jahren und 42 Jahren angegangen. Zuvor hatte die 20-Jährige zwei Fahrkartenautomaten mit einem Stein beschädigt.

Nachdem die Polizei an der Örtlichkeit eintraf, drohte die Geschädigte den Beamtinnen und Beamten. Im weiteren Verlauf wurde die junge Frau immer aggressiver und trat einer Beamtin in den Bauch. Sie wurde festgenommen und in den Streifenwagen gebracht. Hierbei spuckte die Frau nach den Beamten und bedrohte diese mehrfach. Sie wurde in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.