Bei Stimpfach: Kuriose Unfallflucht auf der A7

Rund 9000 Euro Schaden sind am Donnerstagmittag auf der A7 entstanden. Gegen 12.20 Uhr war eine 33-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs. An der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau wollte sie von der Autobahn abfahren und bremste ihr Auto ab. Ein BMW-Fahrer hinter ihr erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Durch den Aufprall schleuderte der Wagen der 33-Jährigen quer über beide Fahrstreifen und krachte in die Mittelleitplanken. Der BMW-Fahrer hielt an und verweilte laut Polizei zehn Minuten am Unfallort. Urplötzlich überquerte er die komplette Autobahn, stieg in der Gegenrichtung in einen Transporter ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer des BMW war zwischen 40 und 50 Jahre alt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst bittet um Zeugenhinweis unter der Telefonnummer 07904 / 94260.