Bedroht und geschlagen: Maskierte berauben 15-Jährigen

Ein 15- Jahre alter Jugendlicher ist am Mittwoch gegen 13 Uhr in einer Unterführung zwischen dem Schulzentrum und dem Schwanensee von zwei maskierten Tätern angegriffen worden. Einer der Täter soll den Jugendlichen dabei zunächst ins Gesicht geschlagen haben. Ein zweiter soll ihn mit einer Schusswaffe bedroht haben. Beide Täter stießen den Jugendlichen zu Boden und schlugen auf ihn ein. Als Freunde des 15-Jährigen hinzukamen, flüchteten die beiden Täter offenbar aus der Unterführung in Richtung Stadtmitte und stiegen in einen grauen Kleinwagen mit Bad Mergentheimer Kennzeichen ein. Eine junge Frau fuhr den Wagen dann mit den beiden davon. Offenbar wurde dem Jugendlichen bei dem Vorfall eine Kette vom Hals entwendet.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 07361 / 580-0 zu melden.