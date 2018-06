Bahnstrecke ist am Wochenende gesperrt

Die Deutsche Bahn führt auf der Remsbahn in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also vom 7. auf den 8. September, Bahnübergangsarbeiten in Stimpfach aus. Aus diesem Grund wird der Streckenabschnitt zwischen Jagstzell und Crailsheim gesperrt. Dies führt Änderungen im Fahrplan von Aalen nach Crailsheim. Der letzte Zug von Aalen kommend endet um 0.11 Uhr in Jagstzell. Ab Jagstzell fahren Ersatzbusse bis Crailsheim. Der Busse halten in Jagstzell am Bahnhof und in Crailsheim am ZOB.

Fahrgäste finden Einzelheiten zu den Änderungen auf Aushängen an den Bahnhöfen sowie unter www.bahn.de/bauarbeiten. Infos gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 0711 / 2092-7087 (montags bis freitags, 7 bis 20 Uhr), unter der Service-Nummer der Bahn 0180 / 6996633 (20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf) sowie im SWR-Text auf den Tafeln 528 und 529. Reisende werden gebeten, soweit erforderlich eine frühere Verbindung zu wählen.