Autos prallen frontal zusammen: Zwei Schwerverletzte

Eine Frau und ein Mann sind bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag schwer verletzt worden.

Eine 42-jährige Autofahrerin fuhr gegen 6 Uhr von Bergbronn in Richtung Crailsheim. Nach einer langen Geraden wollte sie zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Dabei übersah sie das Auto eines 58-Jährigen und prallte frontal in das Fahrzeug. Beide Fahrer wurden bei der Kollision schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich als schwierig, da sie durch den Aufprall ineinander verkeilt waren. Auf der Landesstraße zwischen Bergbronn und Crailsheim kam es daher zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 55 000 Euro.